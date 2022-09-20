حياة كريمة- الصحة: مناظرة 10 آلاف و380 حالة ضمن مبادرة التشخيص الطبى عن بعد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية التنسيق المستمر والفعال بين الوزارة ومجلس النواب، وعقد الحوارات المجتمعية الدورية مع أعضاء المجلس، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم، التى تستهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بمختلف المدن والمراكز والقرى بالمحافظات التابعين لها، والعمل على تنفيذها وفقاً للخرائط الصحية لكل محافظة.





جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعى، أمس مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"؛ لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بوضع خرائط سنوية خاصة بتوفير القوافل العلاجية للمواطنين بالقرى والنجوع والمناطق الأولى بالرعاية الصحية والأكثر احتياجا، بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب وفقاً لاحتياجات كل محافظة.

وأكد الالتزام بالمرور الدورى على المنشآت الصحية بالمحافظات، من خلال الجولات الميدانية المستمرة، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، والخدمات المقدمة للمرضى، والوقوف على كافة التحديات التى تواجه المنظومة الصحية والعمل على حلها، لضمان استمرار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالصيانة الدورية للمنشآت والأجهزة، وتوافر المخزون الكاف من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول المعدل التشغيلى الخاص بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبى عن بعد، والذى يتضمن عدد الحالات التى يتم مناظرتها إسبوعياً وشهريا، حيث تم مناظرة 10 آلاف و380 حالة منذ انطلاق المبادرة وحتى يوم 15 سبتمبر الجارى، لافتاً إلى عقد التدريبات الدورية للفرق الطبية العاملين ضمن المنظومة.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على مستجدات العمل ونسب التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقاً لدور القطاع الصحى، للوقوف على التحديات التى تواجه المشروع والتغلب عليها، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة والتى تشمل 20 محافظة من المحافظات الأشد احتياجا، تضم 1128 وحدة ومركز طبى، و23 مستشفى و368 نقطة إسعاف، وتستهدف أكثر من 18 مليون مواطن.

وأكد "عبدالغفار" الالتزام بالهوية البصرية للوزارة والنماذج النمطية فى تنفيذ الوحدات والمراكز الصحية، لافتا إلى مراجعة الوزير توافر القوى البشرية من الكوادر الطبية المتخصصة للعمل بالوحدات والمراكز، وعقد التدريبات المستمرة لهم، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على المنظومة الديناميكية الخاصة بالعمل ضمن المبادرة، والتى تضم تقارير شاملة بنسب التنفيذ فى المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.