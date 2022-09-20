عاجل- وزير التعليم يتحدث عن خطة التطوير ومناهج الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطوير التعليم خطة دولة، مشيرا إلى استكمال خطة تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية للدولة.





جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ لمناقشة خطة العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، والذى من المقرر أن يبدأ فى 1 أكتوبر المقبل.

وقال الوزير إنه لا مساس بالمناهج التعليمية، وأنه سيتم استكمال تطوير مناهج الصف السادس الابتدائى وفقا للمنظومة الجديدة بنفس الإطار العام للمناهج، وكذلك الاستمرار بإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

جدير بالذكر أن الدولة أطلقت نظام التعليم الجديد 2.0، اعتبارا من العام الدراسى 2018/ 2019، بدءا من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

ويصل النظام الجديد خلال العام الدراسى 2022/ 2023، للصف الخامس الابتدائى، ويقوم النظام على منظومة جديدة من المناهج، التى شارك فى وضعها العديد من الشركاء الدوليين فى مجال التعليم، ويستهدف بناء شخصية مصرية تمتلك مهارات القرن الـ21، وتنافس فى سوق العمل العالمى.

وكان وزير التربية والتعليم، قرر تخفيف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى 2021/ 2022، بما يتناسب مع الخطة الزمنية للعام الدراسى، ودون الإخلال بنواتج التعلم.