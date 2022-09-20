نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي وطريقة حجز الشقق لمتوسطي ومحدودي الدخل عبر موقع وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، اتاحت وزارة الاسكان عن عدد من شقق وذلك من ضمن المبادرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى (سكن لكل المصريين)، وجدير بالذكر ان هذه المبادرة تشمل شقق جاهزة للتسليم وذلك لمحدودى ومتوسطى الدخل، ويتم فتح باب الحجز اعتبارا من يوم الاحد 25 سبتمبر لذوى الهمم واعتبارا من 2اكتوبر القادم لجميع المواطنين وذوى الاحتياجات الخاصة.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

فرضت وزارة الاسكان والتعمير شروط لحجز شقق الاسكان الاجتماعى وشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي ومن هذة الشروط:

ان يكون مصرى الجنسية.

لايقل عمره عن21 عام.

لايزيد عن 50عام.

لا يحق حجز اكثر من وحدة.

ان يكون من ابناء المحافظة.

لا يجوز التصرف من ابناء المحافظة.

ان يكون من متوسطى او من مخفضى الدخل حيث لا يزيد دخلة السنوى عن 72 الف جنيه سنويا.

خطوات التقديم لشقق الاسكان الاجتماعى

في البداية قم شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي من اي مكاتب البريد، بعدها المبادرة في دفع رسوم الحجز ومن ثم استلام الايصال، ثم قم بالدخول الي موقع صندوق التمويل العقاري، وبعدها القيام تحديد المدينة التي ترغب فى الحصول على شقه فيها، ثم القيام بتسجيل جميع البيانات، بعدها قم بتحميل جميع الاوراق على الجهاز الخاص بك ، قم بمراجعة البيانات الخاصة بك ، قم بالضغط على زر حفظ البيانات ثم اضغط على تسجيل، وتتنوع طرق سداد أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022، حيث يمكن دفع مقدم يبدأ من 10% للدخل المنخفض، دفع مقدم يبدأ من 15% للدخل المتوسط ، التسديد يكون بتسهيلات تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وتتراوح أسعار بيع وحدات الإسكان الاجتماعي 2022 المطروحة ضمن الإعلان الجديد بين 194 300 آلاف جنيه، وتتراوح قيمة مقدم جدية الحجز بـ شقق الإسكان الاجتماعي 2022 بين 15 و22 ألف جنيه، يمكن الحصول على كراسة الاسكان من جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد فى انجاء الجهورية.

الاوراق المطلوبة للتقديم على شقق الاسكان الاجتماعى

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة من قسيمة الزواج وشهادة الميلاد.

صافى الدخل الشهرى.

مفردات مرتب الزوجة.

مستندات خاصة بالدخل الاضافى.

تقديم شهادة من محاسب قانونى.

بالنسبة للمطلقة طباعة مستند النفقه.

بالنسبة للارملة طباعة مستند معاش التامينات.

وجدير بالذكر ان تم فتح باب الحجز لشقق الاسكان الاجتماعى 2022 وذلك بعد اعلان وزارة الاسكان والتعمير وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (سكن كل المصريين) وتبدء هذه المباردة من يوم 25 سبتمبر 2022 وحتى يوم 1اكتوبر.