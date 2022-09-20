نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر 2022 من خلال موقع الشركة المصرية للإتصالات te.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلم عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر، وهذا يأتي في إطار ما أعلنته الشركة المصرية للإتصالات WE، عن موعد سداد مستحقات فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2022، والتي تشمل استهلاك ثلاثة شهور (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، وحددت الشركة أيضاً أماكن وطرق السداد لفاتورة التليفون الأرضي، وسوف نتعرف من خلال موضوعنا اليوم على جميع الطرق المتاحة لسداد فواتير التليفون الأرضي.

استعلم عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر

ارتفعت معدلات البحث في الاونة الاخيرة عن رابط وكيفية استعلم عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر 2022، وذلك لتجنب انقطاع الخدمة عنك، ويمكن ذلك من خلال الاتصال بالرقم المختصر من التليفون الأرضي 19777، ويمكنك أيضاً الاستعلام عن الفاتورة وسداد المستحقات من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للإتصالات من خلال شبكة الانترنت، وذلك يكون من خلال الخطوات الآتية:

بادر بزيارة على موقع الشركة المصرية للإتصالات WE .

. الضغط على تبويب فاتورة التليفون الأرضي.

كتابة البيانات المطلوبة في خاناتها “كود المحافظة ورقم التليفون”.

الضغط على اظهر الفواتير للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2022.

وتتيح الشركة المصرية إمكانية عرض واستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اعتباراً من يوم 15 أكتوبر 2022، وفي خلال فترة سماح للسداد حتى يوم 14 نوفمبر 2022، وفي اليوم التالي مباشرة 15 نوفمبر 2022 تبدأ الشركة في منع الاتصالات وايقاف الخدمة لتكون استقبال فقط حتى يوم 14 ديسمبر، وفي بداية يوم 15 ديسمبر يتم فصل الخدمة تماماً عن الخط وعدم إمكانية الاتصال أو الاستقبال، وذلك للعملاء الغير مسددين لمستحقات فاتورة التليفون الأرضي.

غرامة التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

لتجنب دفع غرامات تأخير وعدم سداد فاتورة التليفون الأرضي، استعلم عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني كما ذكرنا مسبقاً أو من خلال الرقم المختصر 111، وذلك لطلب فاتورة تفصيلية، وعند التأخر عن سداد الفاتورة خلال شهرين من إصدارها حتى يوم 14 ديسمبر 2022، فسيتم فرض غرامة تأخير عن كل شهر تأخير بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة، وبحد أدني 10 جنيهات، مع قطع الحرارة تماماً خلال 4 شهور، وفي حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي خلال مدة قدرها 7 أشهر من تاريخ سدادها المحدد مسبقاً، فسيتم سحب خط التليفون نهائياً.