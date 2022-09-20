انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تكشف النقاب عن زيادة أسعار الكتاب المدرسي خلال العام الدارسي الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول زيادة أسعار الكتب لطلاب المرحل الأولي من التعليم في العام الدارسي الجديد الذي سوف ينطلق يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.وأكدت وزارة التعليم أن أنه لا زيادة نهائياً في أسعار الكتب المطورة للتلاميذ فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائى، والذى يدخل ضمن صفوف التطوير للعام الدراسي الجديد، مشيرة أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضافت الوزارة أن أسعار الكتب المطورة سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة بكافة أنحاء الجمهورية سوف تكون مثل العام الماضي أو أقل.