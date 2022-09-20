انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا .. تحديد الحد الأدني للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022: هتاخد واحدة يعني هتاخد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحد الأدني للأجور والمرتبات للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي التي سوف يتم طرحها أمام لمتوسطي ومنخفضي الداخل في الكثير من محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ضمن مشروع سكن لكل المصريين.وأكدت عبد الحميد في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية، أنه يمكن للمواطنين الذين يحصلون علي مرتبات ما بين 1500 إلي 2500 جنيه مصري التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلي أنه الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل تم تغييره حيث أنه أصبح 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، أما متوسطي الدخل فقد أصبح 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات السكنية سوف يتم تسليها للمواطنين بشكل فوري لاسيما وأنها كاملة التشطيب ولا تحتاج إلي أي شي، موضحة أن هناك وحدات سوف يتم تسليهما بعد مضي 18 شهر فقط.