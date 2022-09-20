انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022: الجو جميل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022، على الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.

وأشارت سوف يكون شبورة مائة في ساعات الصباح ، على كافة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبير والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.