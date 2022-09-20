انت الان تتابع خبر عاجل ورسيما.. الإعلان عن صرف أكثر من 900 جنيه لأصحاب المعاشات خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022، لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.وأكدت هيئة التأمينات أنه سوف يتم البدء في الصرف لأصحاب المعاشات بداية من يوم 1 أكتوبر المقبل حيث سيتم البدء بالشريحة الأولي والتي تضم 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من 1000 جنيه شهرياً.

وأوضحت الهيئة أن عملية الصرف لهذه الشريحة سوف يستمر لمدة يومين ثم تبدأ بعد ذلك عملية الصرف للشريحة الثانية من أصحاب المعاشات والتي تبلغ نفس قوام الشريحة الأولي ولكنها تضم من يحصلون على أكثر من 1000 جنيها وأقل من 2000 جنيه شهرياً.