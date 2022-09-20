انت الان تتابع خبر هتغيب 4 ساعات بس – قطع المياه عن هذه المناطق بـ”الإسكندرية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الإسكندرية أنه عن قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 في مدينة العامرية وقراها، وبرج العرب وتوابعها، ومدينة الحمام والساحل الشمالي.وأوضحت مياه شرب الإسكندرية، أنه سوف بتم قطع المياه لمدة 4 ساعات كاملة بداية من الساعة السابعة صباحاً حتي الحادية عشر ظهراً من نفس اليوم ، بسبب أعمال الصيانة الطارئة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما ينتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية، والذي سيؤدي تباعا لانقطاع المياه.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.