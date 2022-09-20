انت الان تتابع خبر تعليق أحمد موسى على جنازة الملكة إليزابيث: تم تطبيق البروتوكول الملكي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر تعليق أحمد موسى على جنازة الملكة إليزابيث أثناء تقديمه برنامجه “على مسئوليتي”، وقال إن بريطانيا قدمت صورة عظيمة، وأنه يوجد احترام لجنازة الملكة وإلقاء الورود على الجثمان من الأشياء التي تم التدريب عليها منذ سنوات وليس في الأيام الماضية فقط.

وقال أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي مساء امس الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته كانوا يجلسان في الصف الـ 14، وذلك لتطبيق البروتوكول الملكي، والرئيس الفرنسي في الصف الـ 11.

وكشف موسى أن المواطنين في بريطانيا ظلوا ساعات طويلة في الشارع لإلقاء نظرة الوداع على الملكة إليزابيث الثانية في الأيام الماضية، وأيضاً أن حوالي 2 مليون شخص اصطفوا في الطرقات بغرض توديع الملكة إليزابيث لأخر مرة لمكانها الأخير.