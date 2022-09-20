انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حقيقة بيع بعض المستشفيات.. وزير الصحة خرج عن صمته وكشفها كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار عن حقيقة بيع بعض المستشفيات، وذلك بعد انتشار الخبر على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وهذا بجانب أن الوزارة تقدم الأعمال الخاصة بها.

وتحدث وزير الصحة أثناء مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” وهو الذي يبث على قناة الحدث اليوم الفضائية÷، إن الوزارة لا تتوقف على ملف الصحة، وتوجد الكثير من الملفات الأخرى الهامة جداً، ومنها السكان والمشارع وهي من الأشياء التي تخلص من الملل.

وجاء رد وزير الصحة على شائعة بيع بعض المستشفيات قائلاً “هذا غير صحيح بالمرة.. ومازالت المستشفيات الحكومية تقدم خدماتها بالمجان.. ولكن مع التوسع في خدمة التأمين الصحي الشامل يتم التعاقد مع مستشفيات أخرى لتقديم بعض الخدمات بمقابل مادي والمريض المؤمن عليه يقوم بعمل هذه الأشعة والتحاليل المطلوبة على نفقة التأمين”.