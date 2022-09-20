انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تعليق أحمد موسى على وفاته بطلق ناري.. اطمنوا عليه من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدء الجميع يبحثون مؤخراً عن حقيقة وفاة أحمد موسى بطلق ناري، وهذا الخبر الذي انتشر بسرعة البرق على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وهو الذي تصدر مواقع البحث مؤخراً.

ونفي الإعلامي أحمد موسى كل ما انتشر حول وفاته بطلق ناري، وعلق في برنامج على مسئولتي الذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية، قائلاً “بعض الصفحات طلعت بتتكلم عن وفاتي.. الأعمار بيد المولي وكل واحد فينا له يوم، قالك فلان الفلاني اتوفى بطلق ناري”.

واستكمل موسى قائلاً “لازم أحيي أجهزة الأمن ووزارة الداخلية، رجال وزارة الداخلية اتحركوا وقدروا يوصلوا للبنت اللي عملت كده، وطلع البنت اسمها ياسمين، وتم ضبطها، المتهمة أنشأت جروب وقامت بانتحال صفة ضابط شرطة، بعلم والدتها وقامت بنشر الخبر الكاذب، ووفقا للتحريات تم التوصل إلى الفتاة ووالدتها وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

وأنهي حديثة قائلاً “مش عايز أقولكم جالي تليفونات قد إيه للاطمئنان، طول ما إحنا موجودين هتفضل الشائعات، لا تقلقوا ولا تخافوا اعرفوا إن الحملات مستمرة ومش هتسيبكم أبدا في حالكم”.