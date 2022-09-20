انت الان تتابع خبر شروط القبول في مدارس النيل.. اعرفها من هنا وقدم لأبنك السنة الجاية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي شروط القبول بمدارس النيل وفروعها داخل جمهورية مصر العربية، لاسيما بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أعدادها خلال الفترة القادمة.ونفت وزارة التعليم على لسان الفار مديرة وحدة شهادة النيل الدولية أن تكون مدارس النيل في مصر لا تزال معتمدة بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات في الولايات المتحدة الأمريكية.

1- عمر الطالب المتقدم لـKG1 لا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا.

2- عمر المتقدم لمرحلة ما قبل الروضة لا يزيد عن 3 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا.

3- لابد أن يكون أحد الوالدين حاصلًا على درجة جامعية عالية وأن يحضر أحد منهم المقابلة الشخصية.

4- اختيار الاختبارات المطلوبة التي تغطي بعض المهارات

5- إخطار أولياء أمور الطلاب المقبولين فقط.

6- يوقع ولي الأمر على جميع التعهدات والإقرارات التي تحددها وتوافق عليها إدارة مدارس النيل.

7- لابد على أولياء الأمور التأكد من التحقق من جميع البيانات والمستندات المقدمة.

فروع مدارس النيل:

1- مدرسة النيل المصرية بمدينة أسيوط الجديدة.

2- مدرسة النيل المصرية بمدينة دمياط الجديدة.

3- مدرسة النيل المصرية بمدينة السادات.

4- مدرسة النيل المصرية بمدينة طيبة الجديدة.

5- مدرسة النيل المصرية بمدينة أسوان الجديدة.

6- مدرسة النيل المصرية بمدينة القاهرة الجديدة – الأندلس.

7- مدرسة النيل المصرية بمدينة القاهرة الجديدة – الياسمين.

8- مدرسة النيل المصرية بمدينة العبور.

9- مدرسة النيل المصرية بمدينة الشروق.

10- مدرسة النيل المصرية بمدينة الشيخ زايد.

11- مدرسة النيل المصرية بالسادس من اكتوبر.

12-مدرسة النيل المصرية ببورسعيد.

13- مدرسة النيل المصرية بالمنيا.

14- مدرسة النيل المصرية بقنا