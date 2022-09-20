انت الان تتابع خبر مرتفع الازوري المتجه نحو البلاد.. معلومات عنه والأرصاد بتحذركم من الطقس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يفضلنا عن فصل الخريف 2022 ثلاث أيام، وهذا وسط الكثير من التوقعات من خلال هيئة الأرصاد الجوية حول سقوط الأمطار المصحوبة ببعض حبات البرد، وهي التي تصل لحد السيول على الكثير من المناطق التي توجد على مناطق جنوب البلاد وسلاسل جنوب البحر الأحمر.

تغيرات حادة وسريعة في فصل الخريف

وجاءت الكثير من التنبؤات من خلال هيئة الأرصاد الجوية حول انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بدءاً من شهر أكتوبر القادم، وهذا بسبب انحصار منخفض الهند الموسمي وتقدم مرتفع الازوري المتجه نحو البلاد، وهو الذي يؤدي إلى جلب الكثير من الكتل الهوائية من جنوب أوروبا سوف تعمل على انخفاض درجات الحرارة، وترتفع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف يكون فيه الكثير من التغيرات الحادة والسريعة، وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويتعرض إلى منخفضات جوية تؤدي إلي سقوط أمطار، أو حتى تتكون السيول في المناطق الجبلية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسقوط الأمطار التي تكون بها حبات البرد على شمال البلاد وسيناء.

تحذيرات الأرصاد من مرتفع الازوري

ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرات لجميع الجهات المعنية في الدولة حتى تأخذ استعدادها لمواجهة كل حالات عدم الاستقرار، وتبدأ المحافظات المهتمة بالسيول في تنظيف ممرات السيول وتحضير كل مركبات شفط المياه لعدم حدوث مشاكل.