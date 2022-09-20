مرتفع الازوري المتجه نحو البلاد.. معلومات عنه والأرصاد بتحذركم من الطقس

رياض - احمد صلاح - يفضلنا عن فصل الخريف 2022 ثلاث أيام، وهذا وسط الكثير من التوقعات من خلال هيئة الأرصاد الجوية حول سقوط الأمطار المصحوبة ببعض حبات البرد، وهي التي تصل لحد السيول على الكثير من المناطق التي توجد على مناطق جنوب البلاد وسلاسل جنوب البحر الأحمر.
مرتفع الازوري المتجه نحو البلاد تحذر منه الأرصاد
تغيرات حادة وسريعة في فصل الخريف
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف يكون فيه الكثير من التغيرات الحادة والسريعة، وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويتعرض إلى منخفضات جوية تؤدي إلي سقوط أمطار، أو حتى تتكون السيول في المناطق الجبلية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسقوط الأمطار التي تكون بها حبات البرد على شمال البلاد وسيناء.
تحذيرات الأرصاد من مرتفع الازوري
ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرات لجميع الجهات المعنية في الدولة حتى تأخذ استعدادها لمواجهة كل حالات عدم الاستقرار، وتبدأ المحافظات المهتمة بالسيول في تنظيف ممرات السيول وتحضير كل مركبات شفط المياه لعدم حدوث مشاكل.