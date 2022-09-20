حركة هيكلة وزارة التعليم ..أكرم حسن لتطوير المناهج ومحمد عمارة للفني

رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار هام مساء اليوم الأثنين الموافق 19 سبتمبر 2022، بشأن حركة هيكلة الوزارة استعداداً للعام الدارسي الجديد الذي سوف يبدأ يوم السبت الأول من أكتوبر المقبل.وأوضح حازي أن حركة هيكلة وزارة التعليم تأتي في إطار تطوير الأداء بالوزارة وتكثيف دورها وضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة مشيراً أنه سوف يتم استكمالها خلال الفترة المقبلة لبعض القيادات بالوزارة.
القائمة الأولي لـ”حركة هيكلة وزارة التعليم” :
1- راندا شاهين رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم العام.
2- الدكتور أكرم حسن رئيسًا للإدارة المركزية لتطوير المناهج.
3- نادية عبد الله رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون المعلمين.
4- سعيد صديق رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.
5- محسن عبد العزيز رئيسًا للإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم.
6- الدكتور محمد عمارة رئيسًا للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.