انت الان تتابع خبر حركة هيكلة وزارة التعليم ..أكرم حسن لتطوير المناهج ومحمد عمارة للفني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار هام مساء اليوم الأثنين الموافق 19 سبتمبر 2022، بشأن حركة هيكلة الوزارة استعداداً للعام الدارسي الجديد الذي سوف يبدأ يوم السبت الأول من أكتوبر المقبل.وأوضح حازي أن حركة هيكلة وزارة التعليم تأتي في إطار تطوير الأداء بالوزارة وتكثيف دورها وضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة مشيراً أنه سوف يتم استكمالها خلال الفترة المقبلة لبعض القيادات بالوزارة.

القائمة الأولي لـ”حركة هيكلة وزارة التعليم” :