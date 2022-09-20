انت الان تتابع خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. إليكم رابط وقائمة كليات تجارة المتاحة أمامكم بالجامعات الحكومية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العملي، برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور على استمرار تلقي رغبات طلاب الصف الثالث الثانوي بمختلف أنواعه التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق والفني، في تنسيق الدبلومات الفنية.وأوضحت التعليم العالي أن يحق لطلاب الدبلومات الفنية 2022، في تسجيل رغباتهم في كليات التجارة المتاحة في جميع الجامعات الحكومية بمتخلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وأعلنت الوزارة عن قائمة كليات تجارة المتاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية لتسجيل رغباتهم والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي:

– كلية التجارة جامعة القاهرة.

– كلية التجارة جامعة الإسكندرية.

– كلية التجارة جامعة عين شمس.

– كلية التجارة جامعة أسيوط.

– كلية التجارة جامعة طنطا.

– كلية التجارة جامعة المنصورة.

– كلية التجارة جامعة حلوان.

– كلية التجارة جامعة الزقازيق.

– كلية التجارة جامعة المنوفية.

– كلية التجارة جامعة قناة السويس.

– كلية التجارة جامعة سوهاج.

– كلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

– كلية التجارة جامعة دمنهور.

– كلية التجارة جامعة دمياط.

– كلية التجارة جامعة جنوب الوادي.

– كلية التجارة جامعة بني سويف.

– كلية التجارة جامعة بنها.

– كلية التجارة جامعة السويس.

– كلية التجارة جامعة بورسعيد.

– كلية التجارة جامعة أسوان.

– كلية التجارة جامعة مدينة السادات.

– كلية التجارة جامعة العريش.

– كلية التكنولوجيا والتنمية “شعبة علوم إدارية ومالية” جامعة الزقازيق.

– كلية التكنولوجية إدارة ونظم المعلومات جامعة بورسعيد.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022:

بمكن لطلاب الدبلومات الفنية في تسجيل رغباتهم في موقع التنسيق الإلكتروني، عندما يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل عن طريق الضغط هنا.