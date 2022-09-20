إزالة 2874 مبنى مخالف على مساحة 445,8 ألف متر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن المحافظات قامت بإزالة 2872 مبنى مخالف على مساحة 445,8 ألف متر مربع ، و 514 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 1687فدان ، وذلك منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية ، و التى بدأت من يوم 9 سبتمبر الحالى و تستمر حتى 29 من نفس الشهر .

وأكد اللواء هشام آمنة أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

و كشف اللواء آمنة أن جهود محافظة الشرقية أسفرت عن إزالة 572 مبنى مخالف على مساحة 115,7 ألف متر مربع ، و 145 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 458 فدان ، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 372 مبنى مخالف على مساحة 47,4 ألف متر مربع ، و نجحت الأجهزة التنفيذية فى أسيوط فى إزالة 325 مبنى مخالف على مساحة 17,8 ألف متر مربع و 49 حالة تعد على أراض زراعية ، و ازالت محافظة السويس 199 مبنى على مساحة 13,5 ألف متر مربع ، وقامت محافظة قنا بإزالة 175 مبنى مخالف على مساحة 48,4 ألف متر اضافة الى 15 حالة تعد على 25 فدان ، فيما نجحت محافظة الجيزة فى إزالة التعديات على 23 قطعة أرض زراعية على مساحة 693 فدان و هدم 94 مبنى مخالف على مساحة 20 ألف متر مربع ، و قامت محافظة القاهرة بهدم 14مبنى مخالف على مساحة 25,4 ألف متر مربع ، مثمنا جهود السادة المحافظين و القيادات التنفيذية فى التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات.

ووجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم مع غرف عمليات المحافظات لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 20 و تذليل أى معوقات فى تنفيذ الإزالات ، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية مرة أخرى ، والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تضع جهود الوحدات المحلية فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف و تحقيق المستهدف من موجات ازالة التعديات كأحد المعايير الهامة فى تقييم أداء القيادات المحلية بالمحافظات ، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الذى يغطي جميع مراكز المحافظات ، و التنسيق مع الجهات الأمنية ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها المرحلة الحالية من الموجة 20 ، و إزالة أي تعديات جديدة في المهد .