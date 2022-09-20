السكة الحديد: الدفع بمعدات لرفع آثار حادث قطار مطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه اثناء مسير قطار 774 ( نوم + مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة اليوم صباح اليوم بحوش محطة دمنهور تم خروج الجرار وعربة القوى عن القضبان شاغلاً الخط الطالع والنازل ولم يسفر ذلك عن حدوث أى إصابات وعلى الفور تنبه بالدفع بمعدات الرفع لموقع الحادث لسرعة الانتهاء من رفع الحادث والاستعداد بالسكة للحركة الطبيعية ..

وجارى تدوير القطارات من محطة ايتاى البارود لحين الانتهاء من الاستعداد بالسكة .

كما تؤكد الهيئة على السادة الركاب راغبى رد التذاكر المنصرفة لهم على قطارات الخط استرداد قيمتها بدون أى خصومات .

هذا وقد تنبه بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحادث وسرعة اعداد تقرير وجارى المتابعة .

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسادة الركاب عن التأخير .