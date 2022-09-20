وزير الرى يلتقى السفير اليابانى بالقاهرة وممثلي الجايكا والوفد الياباني المرافق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - - الدكتور سويلم يشيد بالتعاون المتميز والممتد بين البلدين والذى تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى فى مجال المياه وأنشطة بناء القدرات

- العمل على تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام ١.٥٠ مليون فدان في (٥) محافظات

- بدء إجراءات إعداد دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترع القاصد والإبراهيمية وبحر يوسف بمنحة يابانية

- تعاون بحثي بين المركز القومى لبحوث المياه والجايكا في مجال إدارة المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية

- تجربة إستخدام الإستشعار عن بعد لحساب الإحتياجات المائية ومراقبة مناسيب المياه وتقييم مدى التحسن فى كفاءة توزيع المياه بأحد المناطق التجريبية

- مشاركة يابانية فى جناح المياه بمؤتمر المناخ لعرض أحدث التجارب والتطبيقات اليابانية الخاصة بإستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة

- الدكتور سويلم : نرغب في مد الشراكة الأكاديمية بين المركز وجامعة توتورى اليابانية ، وزيادة المنح المقدمة لشباب الباحثين والمهندسين بالوزارة خاصة مهندسى الميكانيكا والكهرباء

- مذكرة تفاهم مقترحة بشأن الأعمال الإستشارية لصيانة محطات الطلمبات في مصر

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد السفير/ أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة وممثلي هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) والوفد الياباني المرافق لسيادته ، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية .

ورحب الدكتور سويلم بالسيد السفير مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات فى مجال الموارد المائية ، ومن جانبه عبر السفير اليابانى عن شكره للدكتور سويلم مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الطويل بين البلدين في مجال المياه ، والذى تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات من أبرزها أعمال إحلال المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف ، والتى تم خلالها إنشاء عدد (٦) قناطر بمنحة يابانية هى (قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب).

وأوضح الدكتور سويلم أنه وإستكمالاً لأعمال التطوير السابقة لبحر يوسف .. فإنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، لخدمة زمام ١.٥٠ مليون فدان في (٥) محافظات هى (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة) .

وأضاف سيادته أنه يجرى حالياً بدء إجراءات إعداد دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترعة القاصد بمحافظة الغربية وترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم بمنحة من الجانب الياباني.

وتم خلال اللقاء إستعراض مقترحات التعاون العلمي والبحثي بين المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" خلال الفترة المقبلة في مجال إدارة المياه ، والإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وإستخدام تقنيات حديثة في مجال الرى من خلال تجربة الرى الحديث والرى الذكى في أحد المناطق التجريبية مع إستخدام الإستشعار عن بعد لحساب الإحتياجات المائية ومراقبة مناسيب المياه وتقييم مدى التحسن فى كفاءة توزيع المياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبته في مد الشراكة الأكاديمية بين المركز القومى لبحوث المياه وجامعة توتورى اليابانية ، وزيادة المنح المقدمة من الجانب اليابانى سواء للماجستير والدكتوراة أو الدورات التدريبية المتخصصة وذلك لرفع قدرات شباب الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة وخاصة مهندسى مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وإستعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء موقف الإستعدادات الجارية لعقد فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة اليابانية المنتظرة فى هذه الفعاليات الهامة من خلال عرض أحدث التجارب والتطبيقات اليابانية الخاصة بإستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة خلال فعاليات جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ.

كما تم خلال اللقاء إستعراض مسودة مذكرة التفاهم المقترحة بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" بشأن الأعمال الإستشارية لصيانة محطات الطلمبات في مصر.