وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة خطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - دكتور رضا حجازي: المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى له دور محورى فى المشاركة في صنع القرار

الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تطوير التعليم مسئولية دولة.. وسيتم استكمال خطة تطوير العملية التعليمية

تعديل ضوابط التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بجمهورية السودان

ترأس الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2022/2023، والذى من المقرر أن يبدأ فى 1 أكتوبر القادم.

وأكد الدكتور رضا حجازى علي أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى له دور محورى فى المشاركة في صنع القرار، مشيرًا إلى أنه استهدف دعوة أساتذة كليات التربية لأنهم جزء لا يتجزأ من عملية تطوير التعليم، والشعور بالمسؤولية القومية تجاه البلد باعتبار أن التعليم قضية أمن قومى.

وقال الوزير، إن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي من بينها: العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

واستعرض الوزير ملامح العام الدراسى الجديد والتى تتضمن: دمج التكنولوجيا والأنشطة، بكافة أنواعها في العملية التعليمية، موضحًا أنه سيتم توظيف القنوات التعليمية "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة ــ والفترة تعادل حصتين دراسيتين ــ لعرض المادة التعليمية، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس، مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، ويُخصص باقي النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية ــ من خلال مسئول التطوير التكنولوجي ــ وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل، وسيتم توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، ويكون ذلك بمشاركة السادة مديري عموم تنمية الأنشطة، ومن ثَمَّ المساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مضيفًا، أنه سيتم تطبيق ذلك على أربع مراحل بنسبة لا تقل عن 25% من مدارس الإدارة لكل مرحلة.

كما أكد الدكتور رضا حجازى على أن تطوير التعليم مسئولية دولة، وسيتم استكمال خطة تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية للدولة.

واستكمل الوزير أنه لا مساس بالمناهج التعليمية، وأنه سيتم استكمال تطوير مناهج الصف السادس الابتدائى وفقًا للمنظومة الجديدة، بنفس الإطار العام للمناهج، وكذلك الاستمرار بإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

وكشف الوزير عن ضوابط وآليات تنفيذ اليوم الرياضى بالمدارس أسبوعيًا، وآخر للأنشطة وبشكل تبادلى لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس، وذلك تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية فى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لطلبة المدارس، حيث إنه سيتم تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة، ودون التأثير على خُطة توزيع المنهج.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إتاحة دليل مواصفات الامتحان للطلاب والمعلمين فى الثانوية العامة، وتدريب المعلمين على نظام الامتحانات مع دراسة إمكانية إضافة جزء مقالى قصير لأسئلة الامتحانات، بالإضافة إلى طرح نماذج الامتحانات الجديدة للطلبة للتدريب عليها خلال العام الدراسى.

كما تم أثناء الاجتماع مناقشة تعديل ضوابط التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بجمهورية السودان للعام الدراسى 2022/ 2023، وتم وضع الشروط التالية: أن يكون الطالب حاصل على الصف الأول والثاني الثانوي العام من مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان كطالب منتظم، وأن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثات الحكومية المصرية بالسودان (المعارين فقط)، ويشترط الإقامة بدولة السودان من بداية سفر المعار (الوالد/ الوالدة) حتى موعد عقد الامتحان، وإلغاء ما يسمى بطالب منازل بالبعثة، وبالنسبة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة السودان من دون العاملين بالبعثات الحكومية المصرية والغير راغبين في الدراسة بمدراس البعثة يحق لهم التقدم على نظام أبناؤنا في الخارج من الصفوف الأولى وحتى الصف الثاني الثانوي.

كما تمت الموافقة على تعديل نظام الدراسة على نظام أبناؤنا في الخارج ليصبح فصلين دراسيين بدلاً من فصل دراسى واحد أسوة بطلاب مدارس جمهورية مصر العربية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف علي الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة إلهام إبراهيم استشاري قطاع بالإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والأستاذ محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

كما حضر الأستاذ الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل بدراوي للتعليم والتنمية، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور محمود أحمد شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي رئيس جامعة حلوان، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ممثلاً عن الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد مصطفي لُطيف الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات، والأستاذ الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، والأستاذ أحمد السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات قطاع الموازنة العامة، والأستاذ السيد عبد الله عطا رئيس قطاع التعليم ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد المغربي المشرف علي الإدارة المركزية للموارد البشرية ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية ممثل وزارة الزراعة، والدكتور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ممثل وزارة القوي العاملة، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ممث وزارة التجارة والصناعة، والأستاذ الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثل وزارة الثقافة، والأستاذة الدكتورة أمل سويدان رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلي للجامعات، والأستاذ الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية جامعة حلوان، والأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم.