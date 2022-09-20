حملة للمعهد القومي للأورام للتوعية بصحة الجهاز التنفسى والكشف المبكر لأورام الرئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - د. الخشت: المعهد يؤدى دورا فعالا فى توعية المواطنين بالأنواع المختلفة للسرطان وأهمية الكشف المبكر له لتحسين الحالة الصحية للمواطن

د. محمد عبد المعطي: المعهد القومى يجرى الأشعة المقطعية للحالات التي تثبت إصابتها ويتولى علاجها مجانا

ينظم المعهد القومي للأورام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد، حملة للتوعية بصحة الجهاز التنفسي والكشف المبكر لأورام الرئة، بمنطقة روضة السيدة زينب، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مكافحة الأورام وأسبابها، وجمعية أورام الصدر، وجمعية روتاري مصر.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الحملة التي يطلقها المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة تستهدف تقديم التوعية الصحية للمواطنين وأهمية الكشف الدوري علي الرئة للتأكد من صحتها وسلامتها،، والتعافي من الإدمان، مشيرًا إلى أن المعهد القومي للأورام يقوم بإجراء الأشعة المقطعية للحالات التي تثبت إصابتها خلال الحملة ويقدم العلاج المجاني لها.

وأكد الدكتور محمد الخشت،قيام المعهد القومي للأورام بدور فعّال في توعية المواطنين بالأنواع المختلفة للسرطان وأهمية الكشف المبكر له من أجل تحسين الحالة الصحية للمواطن المصري وتعظيم نسب الشفاء.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام، إن المعهد يختص بعلاج وأبحاث السرطانات وأثمرت جهوده في علاج الكثير من المواطنين بالمجان. مؤكدا أهمية التوعية بالكشف المبكر لسرطان الرئة والذي يُعد من أكثر السرطانات شيوعًا في العالم، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام العالمي بضرورة الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطانات مما يسهم في تقليل نسبة الوفيات وحماية أجيال الحاضر والمستقبل

وأشار الدكتور طارق خيرى وكيل المعهد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن سرطان الرئة يُعد السبب الأول للوفيات بالأورام وفق منظمة الصحة العالمية وهو الأكثر خطورة وانتشارًا علي مستوى العالم مما يتطلب ضرورة التصدي لظاهرة التدخين لاسيما في السن المبكر كأحد المسببات الرئيسية لسرطان الرئة، والذي يؤثر على صحة واقتصاد المجتمع والدولة المصرية.