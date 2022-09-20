وزير التنمية المحلية يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقر الوزارة .

وقدم رئيس الأكاديمية العربية التهنئة إلى اللواء هشام آمنة على توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية، وأعرب عبدالغفار عن خالص تمنياته للوزير بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطنين بمختلف المحافظات .

وتقدم وزير التنمية المحلية بخالص شكره وتقديره للدكتور إسماعيل عبدالغفار لحرصه على تقديم التهنئة له ، وأشاد اللواء هشام آمنة بالتقدم العلمي والأكاديمي بالأكاديمية مشيداً بمستوى الخريجين.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية الدور الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في دعم جهود الدولة والوزارات والجهات المختلفة عبر فروعها المختلفة بما يخدم عملية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 .

كما أشاد وزير التنمية المحلية بمستوي التعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية خلال الفترة الماضية في بعض الملفات ومجالات عمل الوزارة .

وشهد اللقاء بحث سبل دعم و تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في مجالات التنمية بالمحافظات .

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار تطلعه إلى استمرار التعاون القائم بين الأكاديمية والوزارة، بما يساهم في تنفيذ الخطط والأهداف والمبادرات التى تسعى وزارة التنمية المحلية لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة .