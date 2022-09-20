معهد إعداد القادة يُنظم مُلتقى الطلاب المُتميزين بالتعاون مع جامعة قناة السويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم معهد إعداد القادة برئاسة د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة قناة السويس برئاسة د. ناصر مندور رئيس الجامعة، ملتقى الطلاب المُتميزين بمدينة الإسماعيلية والذي عُقد تحت شعار القائد المُتميز، بمشاركة ٤٢٢ طالبًا وطالبة من ٣٥ جامعة، وذلك خلال الفترة من ١٥ وحتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

وتضمنت فعالات الجلسة الافتتاحية استقبال الوفود المُشاركة فى هذا الملتقى، وتم تقديم عدد من الفقرات الفنية المختلفة، بالإضافة إلى إلقاء العديد من المحاضرات منها، محاضرة عن التنمية البشرية وتطوير الذات، ووسطية الخطاب الديني وتحصين الشباب من الأفكار المُتطرفة، وإبراز دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتطوير الأداء المؤسسي بالدولة، كما تم عقد ورش عمل ذاتية حول المشروعات القومية الجديدة والمبادرات الرئاسية والخروج بمجموعة من التوصيات، كما تم تنظيم طابور عرض، واختتمت الفعاليات بحفل ختامي بمشاركة أوركسترا الحلم وفريق كورال جامعة قناة السويس وتم توزيع شهادات التقدير على الطلاب المُشاركين.

وحرصًا من معهد إعداد القادة أن يكون فوج المتميزين فوجًا تثقيفيًا وترفيهيًا وتوعويًا، نظم المعهد بالتعاون مع جامعة قناة السويس زيارة للطلاب إلى إحدى النقاط الحصينة على طول خط قناة السويس والتي حولتها القوات المسلحة المصرية إلى مزار سياحى للمواطنين وهي «تبة الشجرة»، وأيضًا تنظيم زيارة إلى أنفاق تحيا مصر بمدينة الإسماعيلية التي تربط بين الدلتا وأرض الفيروز، بالإضافة إلى تنظيم رحلة بحرية للطلاب من المعدية نمرة ٦ التي تعُد إحدى المواقع التي شهدت ملاحم القتال بحرب ٦ أكتوبر، وأيضًا تنظيم جولة لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية.

وفي كلمته، أكد د. ناصر مندور أنى على مدار خمسة أيام، تم تنظيم العديد من الفاعليات المختلفة ما بين ندوات توعوية ودينية وورش عمل ومسابقات وزيارات خارجية، متمنيًا أن يستفيد الطلاب الذين شاركوا في الملتقى مما تعلموه خلال تلك الفترة، وأن يكونوا قد قضوا أوقاتًا ممتعة وتجربة جديدة وزيارات خارجية للمشروعات القومية العملاقة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية.

ومن جانبه، أكد د. كريم همام فخره بهؤلاء الشباب الذين كانوا مثالاً للالتزام خلال حضورهم البرامج التدريبية بالمعهد، ولديهم مسئولية تجاه بلدهم، بجانب رؤيتهم المُستقبلية للتطوير وبناء الجمهورية الجديدة، فهم يؤدون دورهم بمهارة فائقة وبقدر كافٍ من تحمل المسئولية واتخاذ القرارات، وتنمية روح الانتماء لديهم، والمُساهمة فى زيادة الوعي الثقافي لدى الشباب من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تناقش موضوعات مختلفة للمُساهمة في تأهيلهم وإكسابهم المهارات القيادية، بجانب دعم روح التعاون والتعارف والتقارب بين الطلاب من مختلف أنحاء الجمهورية.

وعلى صعيد أخر، قام د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة بتجديد بروتوكول التعاون المُشترك مع د. ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس؛ بهدف إعداد استراتيجية مُشتركة لمجموعة من البرامج والأنشطة الشبابية، ويأتى ذلك في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى بناء الشخصية العلمية والإنسانية لقطاع عريض من الشباب، وذلك من خلال مشاركاتهم في كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة تحقيقاً لأهدافها في بناء شخصية سوية.