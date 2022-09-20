سامح شكري يجرى مباحثات مع وزيرة خارجية فرنسا على هامش أعمال الجمعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - التقى السيد سامح شكرى مع وزيرة خارجية فرنسا "كاثرين كولونا"، يوم الأثنين 19 سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقد صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة الوزيرة الفرنسية على رئاسة بلادها لمجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الجاري، مؤكداً على أننا نعول على المواقف الفرنسية البناءة لدعم جهود إحلال الاستقرار في العديد من مناطق الصراع في العالم، خاصة وأن الرئاسة الفرنسية للمجلس تتزامن مع مناقشته العديد من القضايا محل اهتمام مصر، وعلى رأسها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والسودان.

وذكر أبو زيد أن اللقاء استعرض أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة وباريس وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، تُوجت بزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى باريس في يوليو الماضي، كما تم الإعراب عن التطلع لمشاركة فرنسية رفيعة المستوى خلال مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخCOP27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأضاف أبو زيد، بأن اللقاء شهد نقاشاً حول سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين الجانبين فى المجال الاقتصادى والاستثماري بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، وتم تبادل الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية مثل الازمة الليبية، التي حرص الوزير شكرى علي استعراض محددات الموقف المصرى تجاهها، وكذا الأزمة الأوكرانية وما يتصل بها من أزمتي الطاقة والغذاء.