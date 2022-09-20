انت الان تتابع خبر فاتورة الكهرباء شمال الدلتا .. دوس هنا واعرفها قبل ما المحصل يرن الجرس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقوم أهالي محافظات الدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ بعملية البحث مع نهاية كل شهر عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2022 مما يملكون العدادات القديمة،من جانبها حددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والخطوات التي يجب على المواطن اتباعها، لمعرفة قيمة الفاتورة.

طريقة استعلام فاتورة الكهرباء:

1- الدخول على موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من هنا.

2- يقوم المواطن باختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء عن طريق الضغط على هذا الرابط

3- يقوم المواطن بتحديد المحافظة التابع لها المواطن.

4- كتابة رقم كود المنطقة الموجود في فاتورة الكهرباء

5- كتابة الرقم الفرعي المسجل على فاتورة الكهرباء.

6- الضغط على كلمة استعلام.