وزير القوى العاملة: الدولة حريصة على حماية ورعاية العمال المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على العلاقات مع لبنان الشقيق، وتقديم كل الدعم والمساعدة لها من أجل تحقيق الاستقرار والنمو المنشود، وتحسين أوضاع مجتمع العمل بداخلها فى مختلف القطاعات، وضمان الاستمرار فى حماية حقوق العمالة المصرية هناك، وفق ظروف عمل لائقة وآمنة.





جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، مع مصطفى بيرم وزير العمل اللبنانى، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته 48، والذى تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال" من 21 دولة عربية.

فى بداية اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بنظيره اللبنانى، موضحا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حماية ورعاية العمال المصريين فى كل دول العالم من خلال تعاونها مع وزارات العمل داخل تلك الدول، وتوفير أوضاع وشروط وعلاقات عمل آمنة من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة، بنودها ترسم الطريق أمام توفير الحماية الاجتماعية لكل عامل، كما أن لديها مكاتب تمثيل عمالى فى البدان الأكثر استقداما للعمالة المصرية تتابع تلك الحقوق.

من جانبه قدم وزير العمل اللبنانى، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة والحكومة المصرية وشعب مصر وقيادتها الرشيدة، على الاستقبال وتنظيم فعاليات مؤتمرنا الناجح، من أجل تجميع الأخوة العرب، وزيادة أواصل الارتباط بين الشعوب العرب، وهو دور مصر المحورى كدولة رائدة، مؤكدا حرصه على العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها وتحقيق الاستفادة منها بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة، قائلا: "نحن على استعداد تام لتوفيق أوضاع العمالة المصرية بشكل مستمر وتقديم مزيد من الخدمات والحماية لها فى مواقع العمل المختلفة".

وتعهد وزير العمل اللبنانى، بمتابعة اوضاع العمالة المصرية والعمل على حل المشكلات و العقبات التى يمكن أن تواجهها فى أماكن عملها بشكل جديد ومختلف، وقال: "لدينا القدرة على فعل ذلك خلال الفترات المقبلة من خلال تعاون مشترك ومستمر وحوارات مباشرة"، كما أكد تعاونه مع مكتب التمثيل العمالى الموجود بالسفارة المصرية والمتابعة الفورية والاستجابة السريعة لجميع طلبات واحتياجات وشكاوى العمالة المصرية الموجودة داخل الدولة.