شكرى وبلينكن يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.





وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأهمية استشراف السبل الممكنة كافة؛ للارتقاء بها إلى آفاق أرحب. وأضاف بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع فى ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، بالإضافة الى التطورات المرتبطة بسد النهضة، وناقشا أيضاً الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وكذا سبل التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائى.

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