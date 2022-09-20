انت الان تتابع خبر محافظ القاهرة يسعد أولياء الأمور : تحفيض تنسيق الثانوي العام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قراراً هام مساء اليوم الأثنين الموافق 19 سبتمبر 2022، بشأن تنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2022-2023، الذي سوف ينطلق في الأول من شهر أكتوبر المقبل.وأعلن عبد العال بعد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، الذى عقد اليوم في ديوان عام المحافظة بحضور عدد من مجلسي الشيوخ والنواب عن تخفيض درجات القبول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد، حيث سوف يتم القبول من 222 درجة إلى 220 درجة، فيما سيكون القبول في فصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة.

وأوضح محافظ القاهرة أن هذا القرار يأتي في إطار استجابة المحافظة لرغبة العديد من أولياء الأمور.