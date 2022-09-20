الصحف تبرز توجيه السيسى بإنشاء شبكة وطنية لتوزيع الوقود النظيف على السفن

جدة - نرمين السيد - فأبرزت صحيفة "الجمهورية" توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالبدء فى التعاون مع مجموعة «ميرسك» العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة فى مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، اعتمادًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، وفى ضوء سلسلة الموانئ الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى الممر الملاحى لقناة السويس الذى يمثل الشريان الأساسى للتجارة العالمية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال استقباله أمس، رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحرى سورين سكو، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهانى النادى، ممثل المجموعة فى مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجموعة ميرسك العالمية عن تقديره لمسيرة التعاون الممتد مع مصر، من خلال هيئة قناة السويس، خاصة ما وصلت إليه الهيئة من تطور ومواكبة لأحدث التقنيات الحديثة، وما تحققه من تطوير وتحديث مستمر لقناة السويس وبنيتها التحتية، مما يجعل مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسى والمحورى لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر فى المنطقة، مستعرضا مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن فى مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار، الذى يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل فى مختلف التخصصات.

وشهد الاجتماع أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك، لاسيما فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحرى واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرية.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على إعراب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التى تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائى، خاصةً العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما فى جميع المجالات.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس، وزير الدفاع الهندى، راجناث سينغ، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، ونيفيديتا شوكلا، وكيل أول وزارة الدفاع الهندية، وألوك تيوارى، سكرتير خاص وزير الدفاع الهندى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى.

من جانبه، نقل وزير الدفاع الهندى إلى الرئيس تحيات رئيس الوزراء الهندى، معربًا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية- الهندية من تنام وازدهار، مؤكدا اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية فى ظل الطفرة التنموية الشاملة التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى، فضلا عن الدور المصرى المحورى والحاسم فى مكافحة وقهر خطر الإرهاب، الأمر الذى ألقى بظلال الأمن والاستقرار فى مصر وعلى الأمن الإقليمى بأسره، وفى هذا السياق تتطلع الهند لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكرى والأمنى فى إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون فى التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون فى مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات.

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواسم المشتركة التى تجمع بين مصر وصربيا، معربًا عن تطلعه لدعم تلك العلاقة على مختلف المستويات فى ظل توجه القيادة السياسية فى الدولتين وحرصهما على المزيد من التعاون لتحقيق مصالح الشعبين، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين منذ صداقة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والرئيس جوزيف تيتو.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه أمس السفير الصربى بالقاهرة ميروسلاف شيستوفيتش، الذى أشاد بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة لصربيا، مؤكدًا أنها كانت زيارة تاريخية أسست لمستقبل جديد للعلاقات بين البلدين.

وقال (شيستوفيتش): إننا فى صربيا نقدر دور مصر وثقلها الإقليمى والدولى، مشيدًا بما تشهده مصر من إنجازات على مختلف الأصعدة آملًا فى نقل التجربة المصرية لبلاده.

وقد أبدى رئيس مجلس الشورى موافقته على السعى لتشكيل جمعية صداقة مع البرلمان الصربى، مؤكدا حرصه على دعم كافة خطوات توطيد العلاقة مع صربيا للوصول بها إلى مستويات أعلى من الازدهار لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وكان السفير الصربى قد أعرب عن أمنيته خلال اللقاء فى إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الصربى دعمًا للتعاون البرلمانى بينهما وهو ما ينعكس على كافة العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية.

وأشاد السفير الصربى بما تتسم به العلاقات المصرية -الصربية من تميز ورسوخ يمتد لـ114 عاما، مؤكدا حرص بلاده على الاستمرار فى تعزيز التعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات فى ظل التطورات المتلاحقة التى يشهدها العالم والمنطقة.

وأشار إلى أن مصر تحتل مكانة خاصة لدى الشعب الصربى جعلها تحتل المكانة الرابعة فى وجهته السياحية، موضحا أن عدد السائحين الصرب إلى مصر بلغ 100 ألف سائح وفى ازدياد مستمر.

وقال إنه يسعى مع السفير المصرى ببلجراد إلى أن تصل مصر إلى المرتبة الثالثة فى قائمة الدول المفضلة للسائح الصربى.