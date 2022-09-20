الأرصاد: فرص لـ سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، لافتة إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري،مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.