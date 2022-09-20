الإمام الطيب ينعى الدكتور أحمد البساطى أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد البساطى، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، الذى وافته المنية أمس الإثنين.





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