الأرصاد تعلن تقلبات الطقس خلال 6 أيام (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس فى مصر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، خلال هذه الأيام، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن أهم الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة، أوضحت الأرصاد أن هناك نشطا لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هناك فرصا لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة اليوم الثلاثاء.