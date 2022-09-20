طقس اليوم.. الأرصاد تعلن التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - طقس اليوم

وتوقعت الأرصاد أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى،مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم تتمثل فى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أنها ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 31 24

الإسكندرية 29 23

العاصمة الإدارية 32 23

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 24

دمنهور 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 31 23

دمياط 30 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 32 23

السويس 31 22

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 34 26

العلمين الجديدة 29 22

وادى النطرون 30 23

مطروح 28 21

السلوم 30 19

سيوة 33 20

العريش 30 22

رفح 30 20

الطور 35 25

كاترين 29 18

رأس سدر 33 24

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 33 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بنى سويف 32 21

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 21

الأقصر 36 22

أسوان 37 25

الوادى الجديد 37 19

أبوسمبل 36 24

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27