أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - نيويورك

يُعقد اجتماع الآلية الثلاثية التى تجمع مصر وقبرص واليونان، فى نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

القاهرة

تعقد جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة 42 لـ مجلس وزراء الإعلام العرب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

القاهرة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة فى إدارة التكامل الاقتصادى العربى، الاجتماع الثالث عشر للفريق العربى لسلامة الغذاء، عبر خاصية الاتصال المرئى، ويستمر يومين؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

القاهرة

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب"، دورة تدريبية، لمدة ثلاثة أيام، فى مجال الاستعداد والاستجابة لتفشى الأمراض والأوبئة، لموظفى وزارات الصحة من مختلف إدارات الرعاية الأولية "مديرو الأمراض السارية، ورؤساء أقسام الرصد، ورؤساء برامج التطعيم الوطنية، ومدراء إدارة الأزمات وضبط الجودة".

القاهرة

تعلن جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم العام الجامعى 2023/2022.

القاهرة

يفتتح محافظ القاهرة خالد عبدالعال، معرض الأسر المنتجة، والذى تقيمه مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، بجانب توزيع الحقائب المدرسية على عدد من طلبة وطالبات المدارس من الأسر الأولى بالرعاية بجمعية المبرة الاجتماعية بحى الخليفة.

الطور

تطلق محافظة جنوب سيناء حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 30 سبتمبر الجارى، فى ضوء استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ27 لتغير المناخ COP27 المنعقد خلال شهر نوفمبر المقبل.

القاهرة

ينظم صالون الأوبرا الثقافى أمسية فنية احتفاء بالفنان الكبير الراحل حسين رياض، تستضيف خلالها كل من ابنته فاطمة، والدكتور عمرو دوارة، والدكتور أحمد يوسف عزت، وذلك فى السابعة مساءً، على المسرح الصغير.

القاهرة

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع فى مكتبة خالد محيى الدين بحزب التجمع الوطنى، فى السابعة مساءً، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "مألوف" لابتهال الشايب.

القاهرة

يشارك أبطال فيلم "خرجوا ولم يعودوا" فى العرض الخاص الذى يقام بعد أيام من طرحه بدور السينما.