شكرى وبلينكن يؤكدان على استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية

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جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إن الجانبين أكدا خلال اللقاء على استراتيجية العلاقات الثنائية.
وأضاف أن شكرى وبلينكن بحثا عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية قد التقى فى وقت سابق اليوم مع وزير الخارجية القبرصى أيونيس كاسوليديس.
وأكد شكرى لنظيره القبرصى على عمق واستراتيجية العلاقات المصرية-القبرصية.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن التنسيق مستمر بين القاهرة ونيقوسيا بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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