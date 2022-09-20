بطريرك الكاثوليك يترأس قداس المناولة الأولى فى شبرا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، بمشاركة الأب ميشيل ألفى، راعى الكنيسة، والأب ميشيل عبدالله، راعى كنيسة السيدة العذراء سلطانة السلام بأوسيم، والأب جوزيف عبد الملاك الكرملى، والأب بطرس صبره الكرملى، والأخ شاربل رفيق الكرملى، والأخ رامى جمال الكرملى.

وبدأت الذبيحة الإلهية ببعض الطلبات، والتقدمات من قبل أبناء وبنات المناولة الأولى.

وأجرى البطريرك حوارًا أبويًا مع الأبناء والبنات المحتفى بهم حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مؤكدًا لهم أهمية قراءة كلمة الله فى الكتاب المقدس، كما أشار إلى ضرورة المواظبة على حضور القداسات الإلهية، وتشجيع عائلاتهم، لفعل ذلك.