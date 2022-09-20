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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، بمشاركة الأب ميشيل ألفى، راعى الكنيسة، والأب ميشيل عبدالله، راعى كنيسة السيدة العذراء سلطانة السلام بأوسيم، والأب جوزيف عبد الملاك الكرملى، والأب بطرس صبره الكرملى، والأخ شاربل رفيق الكرملى، والأخ رامى جمال الكرملى.
وبدأت الذبيحة الإلهية ببعض الطلبات، والتقدمات من قبل أبناء وبنات المناولة الأولى.
وأجرى البطريرك حوارًا أبويًا مع الأبناء والبنات المحتفى بهم حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مؤكدًا لهم أهمية قراءة كلمة الله فى الكتاب المقدس، كما أشار إلى ضرورة المواظبة على حضور القداسات الإلهية، وتشجيع عائلاتهم، لفعل ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكاثوليك يترأس قداس المناولة الأولى فى شبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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