شكرى: أضرار تغير المناخ تمثل قضية أساسية على أجندة المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، والرئيس المعين لـ الدورة 27 لـ مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مساء أمس الإثنين، فى الحدث الجانبى رفيع المستوى لمجموعة الـ 77، والمنعقد على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.





وخلال الحدث الجانبى رفيع المستوى، تمت مناقشة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والذى ترأسه وزير خارجية باكستان بوصف بلاده الرئيس الحالى للمجموعة.

ومن جانبه، أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال الحدث على أهمية تناول قضية الخسائر والأضرار التى أصبحت تمثل ظاهرة متكررة فى شتى أنحاء العالم، وتتجلى فى أشكال عدة على غرار موجات الطقس المتقلب التى تسفر عن خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة.

وحرص وزير الخارجية على استعراض رؤية الرئاسة المصرية فى هذا الصدد، موضحاً أن خسائر وأضرار تغير المناخ تمثل قضية أساسية على أجندة عمل المناخ الدولى يتعين تناولها بعناية خلال مؤتمر COP27، لافتاً فى هذا السياق إلى تنظيم الرئاسة المصرية للمؤتمر لمشاورات غير رسمية على مستوى رؤساء الوفود يومى 10، و11 سبتمبر الجارى بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى إعراب الرئيس المعين للمؤتمر عن تطلعه إلى الانخراط الفعال من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ، بما فى ذلك مجموعة الـ 77، فى تناول قضية الخسائر والأضرار على نحو يُسهم فى خروج مؤتمر COP27 بنتائج إيجابية حول هذه القضية.