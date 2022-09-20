وزير الصحة: متابعة أسبوعية من الرئيس السيسى على إنهاء قوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطت اهتماما كبيرًا بقوائم الانتظار لحل هذه المشكلة والانتهاء منها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على إنهاء قوائم الانتظار مهما كانت التكلفة، وعندما تزيد التكاليف يتدخل الرئيس فورا لرفع الميزانية لحل تلك المشكلة فى الحال.





وقال عبد الغفار، خلال اتصال هاتفى مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية لبرنامج حضرة المواطن، مع الإعلامى سيد على، مساء اليوم الإثنين، إن قوائم الانتظار لعمليات القلب المفتوح لا تتعدى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كحد أقصى، فيما ينتظر مريض القلب فى دول العالم إلى ستة أشهر وأكثر.

وأشار إلى أن الوزارة خدمية بمعنى أنها تقوم بخدمة المواطن فى جميع أنحاء الجمهورية سواء كان يعيش داخل قرية أو مدينة، علما أن إدارة المنظومة من داخل مسرح الأحداث هو جزء كبير من عمل الوزارة.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الوزارة ليست متوقفة فقط على ملف الصحة، ولكن هناك أيضا ملف هام وهو ملف السكان ولابد من الاهتمام به، موضحا أن متابعة الوزارة لمشاريع قائمة أو مشاريع تحت التنفيذ تعطى فرصة كبيرة جدا لرؤية السلبيات وحلها.

فى سياق آخر، رد الدكتور عبد الغفار على الشائعة المنتشرة بخصوص بيع مستشفيات، قائلا "هذا غير صحيح بالمرة .. ومازالت المستشفيات الحكومية تقدم خدماتها بالمجان .. ولكن مع التوسع فى خدمة التأمين الصحى الشامل يتم التعاقد مع مستشفيات أخرى لتقديم بعض الخدمات بمقابل مادى والمريض المؤمن عليه يقوم بعمل هذه الأشعة والتحاليل المطلوبة على نفقة التأمين".

وحول حقيقة إلغاء التكاليف للأطباء، قال وزير الصحة والسكان إنه :"لا حقيقة لأمر إلغاء التكليف للأطباء، ولكن هناك مقترحا بأن يكون التكليف مرتبطا بالاحتياجات الحقيقية للمستشفيات"، متابعا أن عدالة التكليف للأطباء مبنية على احتياجات فعلية من القطاعات ومبنية أيضا على مسابقة من المتقدمين.