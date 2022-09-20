حياة كريمة.. محافظ الغربية يتابع القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم الإثنين، أن مؤسسة صناع الخير للتنمية قامت بالبدء فى تنظيم المرحلة الثانية من القوافل، عقب انتهاء المرحلة الأولى مؤخرا، بعدد من قرى المحافظة، والتى نجحت بدورها فى إجراء عمليات جراحية، وتسليم نظارات طبية للمستحقين، ضمن مبادرة "عينيك فى عينينا" للحد من مسببات العمى.
واطّلع محافظ الغربية على تقرير مفصل عن طبيعة العمليات الجراحية التى تم إجراؤها والتى شملت عمليات إزالة مياه بيضاء، وتركيب عدسة وجسم زجاجى، وإزالة مياه زرقاء وتثبيت وزرع قرنية، مشيدا بجهود مؤسسة صناع الخير فى تنظيم سلاسل القوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية فى مجال مكافحة العمى فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز المحافظة.
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