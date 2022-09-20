أميرة تايلاند تزور معبد أبو سمبل فى جولة سياحية

جدة - نرمين السيد - زارت الأميرة سيرافينا فارى، الابنة الصغرى لملك تايلاند فاجيرالونجكورن برا، اليوم الإثنين، معبد أبو سمبل جنوب أسوان، فى جولة سياحية للمعالم الأثرية والسياحية جنوب مصر.





وقال الأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبوسمبل بأسوان، إن أميرة تايلاند رافقها عدد من أفراد الأسرة المالكة ووفد دبلوماسى رفيع المستوى، خلال زيارتها السياحية إلى معبد أبوسمبل.

وأضاف أنه فور وصولهم، كان فى استقبالهم فرقة فنون شعبية قدمت عرضا فنيا للتراث النوبى والأسوانى المميز.

وأشار الأثرى أحمد مسعود، إلى أنه اصطحب الأميرة وأفراد أسرتها فى جولة سياحية داخل المعبد، وقدم لهم شرحا لتاريخ المعبد الكبير للملك رمسيس وكذلك المعبد الصغير لزوجته الملكة نفرتارى، وقصة تعامد الشمس على قدس الأقداس.

وغادرت أميرة تايلاند، والوفد المرافق لها، مدينة أبوسمبل بطائرة خاصة عائدة إلى مدينة أسوان، لاستكمال جولتهم السياحية التى بدأتها فى أسوان بزيارة معبد فيلة وعدد من المواقع الأثرية والسياحية، بالإضافة إلى زيارتها السياحية لمدينة الأقصر، بعد أن أبدت إعجابها بالحضارة المصرية والفرعونية العريقة.