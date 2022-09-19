أشرف زكى عن مهرجان القاهرة للدراما: يليق باسم مصر والفعاليات تبدأ 21 سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 11:41 مساءً - علق الفنان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، على انطلاق مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى الأربعاء المقبل، موضحًا: "إن شاء الله يبقى مهرجان ناجح ويليق باسم الدراما المصرية ويليق باسم مصر، والفعاليات ستبدأ يوم 21 سبتمبر».

وأضاف زكى فى مداخلة هاتفية ببرنامج «فى المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «نتحدث عن أول مهرجان للدراما التلفزيونية، لأن نصيب السينما من المهرجانات كبير، وبعد توقف مهرجان الإذاعة والتلفزيون لم يعد هناك مهرجان للدراما».

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أنه يعتبر يوم انطلاق المهرجان عيد واحتفال بالدراما المصرية وعُرس لها، وبروفة لعيد الفن، وسيكون هناك نصيب كبير من تكريم الرموز سواء من نجوم الصف الأول والصفين الثانى والثالث، والعمال الفنيين والأسطوات والمخرجين المنفذين وهم نجوم خلف الكاميرا.

وأكد، أن الفنان الدكتور يحى الفخرانى بذل مجهود كبير جدا، وشركة pod، بالإضافة إلى لجنة التحكيم برئاسة المخرجة الكبيرة إنعام محمد على، وهى لجنة كبيرة ومتميزة جدا: «نتمنى أن يكون المهرجان ناجحا يليق باسم هوليود الشرق».

إلى ذلك، قالت قصواء الخلالي: «إن شاء الله مهرجان ناجح وخطوة جديدة لصالح الثقافة والفن والدراما المصرية».