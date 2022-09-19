أسامة ربيع: الرئيس أمر بتدشين شبكة وطنية لتوزيع الوقود الأخضر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 11:41 مساءً - علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس مجموعة «ميرسك» العالمية للنقل البحرى سورين سكو، موضحًا، أنه جرى عرض إنشاء مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن فى مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار، وذلك فى منطقة العين السخنة.

وقال ربيع فى مداخلة هاتفية ببرنامج «فى المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «الرئيس أمر بألا يتم التنفيذ فى العين السخنة فقط، ولكن يجب عمل شبكة وطنية لتوزيع الوقود الأخضر مثل جرجوب وبرنيس والإسكندرية، وقال الرئيس سنساعدكم وندعمكم، وميرسك ستدرس الأمر على أن يتم التنفيذ».

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: «الآن، مشروع العين السخنة جاهز باستثمارات قدرها 15 مليار دولار لإنشاء المحطة من أجل إنتاج الوقود النظيف والطاقة المتجددة وتمويل السفن بالوقود النظيف، علاوة على وجود مشروع آخر وهو امتداد رصيف الحاويات فى شرق بورسعيد 950 متر، وجرى ضخ استثمارات فى هذا الرصيف بنحو نصف مليار دولار، لكى يصبح مركزا لوجستيا رئيسا فى شرق وجنوب المتوسط لتداول الحاويات، وهو ما سيوفر فرص عمل مباشر وغير مباشرة بواقع 1000 فرصة عمل، ليكون مجموع فرص العمل فى محطة الحاويات 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة».

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن شركة ميرسك من الشركات المتعاونة مع قناة السويس وتضخ استثمارات وتساعد فى عملية تشغيل العمالة، علاوة على التدريب، حيث أولى الرئيس السيسى اليوم اهتماما كبيرًا بالتدريب فى اجتماع اليوم.

وأضاف ربيع: "مسؤولو الشركة قالوا إن لديهم برامج جاهزة ومدربين، للتدريب فى مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، والذى يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «يوم الأربعاء المقبل سأقابل مدير المركز التدريبى الخاص بهم، لتدريب المدراء لدينا، بالإضافة إلى الإدارات والمرشدين، وبعدين هنتوسع ونجيب ناس من الخارج يتدربوا عندنا نديهم شهادات».

وحول التعاون مع «ميرسك» إنشاء مشروع إنتاج الوقود النظيف للسفن بـ15 مليار دولار، قال: "الشركة جاهزة، وتتحدث عن تسليم المرحلة الأولى من المشروع فى نهاية عام 2024 أو مطلع 2025».