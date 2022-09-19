محافظ القاهرة: التوسع فى إقامة منافذ بيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم خلال الأسبوع الحالى توزيع 3000 حقيبة مدرسية، ضمن 200 ألف حقيبة سيتم توزيعها بكافة أحياء ومناطق القاهرة، على الأسر الأولى بالرعاية، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتوسع فى منافذ بيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة، بالتعاون مع المجتمع المدنى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وطالب محافظ القاهرة، خلال رئاسته أول مجلس تنفيذى بالعاصمة يشارك فيه أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مؤكداً دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أية فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلى أى أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس، حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، على مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة استمرار نشر ملصقات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، والانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات، مع التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدنى بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أى عجز فى الأثاث المدرسى والمقاعد.

ووجه خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة لمواطنى العاصمة بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، وقرب حلول المولد النبوى الشريف.