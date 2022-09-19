وزير الاتصالات: تنفيذ خطة لمضاعفة بناء أبراج المحمول بقنا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الاتفاق مع محافظ قنا على تنفيذ خطة لبناء أبراج المحمول بقنا بعدد يمثل ضعف ما تم بناؤه فى العام الماضى لتحسين خدمات المحمول فى المحافظة.





جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحافظة قنا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى حياة كريمة فى المحافظة.

وقام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف الداودى محافظ قنا بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" بجامعة جنوب الوادى الذى تم إنشاؤه فى إطار مشروع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة المحافظات لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وإتاحة التدريب التقنى للشباب، حيث كان فى استقبالهما الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى.

وعقد الدكتور عمرو طلعت وأشرف الداودى لقاء موسعا بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة قنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب خريجى برامج ومبادرات الوزارة التى تم تنفيذها بالمركز.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه عند التخطيط لتنفيذ مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات، تم البدء بإنشاء 6 مراكز منهم 4 فى الصعيد، وذلك إيمانا بإمكانيات شباب الصعيد؛ مؤكدا على اهتمام الوزارة بالتنوع فى مبادرات بناء القدرات الرقمية لكى تناسب كل مواطن باختلاف التخصصات والمراحل العمرية.



وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرة حياة كريمة فإنه سيتم توفير خدمات شبكة الإنترنت فائق السرعة لنحو 58 مليون مواطن فى 4500 قرية، حيث ستتضمن المرحلة الأولى من المبادرة مد كابلات الألياف الضوئية لعدد 1700 0 قرية باستثمارات 12 مليار جنيه.

ومن جانبه؛ أشاد محافظ قنا بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحقيق التحول الرقمى؛ مشيداً بالدور الهام الذى قامت به الوزارة لتطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع خلال فترة الجائحة خاصة دورها الفاعل فى دعم المنظومة التعليمية والتعليم عبر الانترنت.