المبعوث الأمريكى لليمن يعرب عن تقديره لجهود مصر لتسوية الأزمة

جدة - نرمين السيد - وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إلى أن اللقاء تناول مستجدات الوضع فى اليمن، واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للإسهام فى ترسيخ الهدنة التى توصلت إليها الأطراف اليمنية فى شهر إبريل الماضى، مؤكدا استمرار مصر فى دعم الأشقاء باليمن وبذل كافة الجهود بهدف تسوية الأزمة اليمنية وتخفيف الأعباء الإنسانية على الشعب اليمنى، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن المبعوث الأمريكى حرص من جانبه على الإعراب عن التقدير لجهود مصر لتسوية الأزمة اليمنية، مؤكداً على دعم الولايات المتحدة لجهود المبعوث الأممى لتمديد الهدنة لما بعد موعد إنتهائها فى مطلع شهر أكتوبر القادم.

كما تطرق اللقاء إلى مشكلة خزان صافر النفطى وأهمية عدم إغفالها، واتفق الجانبان على أهمية دعم الجهود الأممية لحشد التمويل للتعامل مع هذه المشكلة لتفادى أية تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة قد تنجم عن غرقه.

وفى نهاية تصريحاته، أوضح السفير أبو زيد أن وزير خارجية مصر أكد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب اليمنى وسيادة اليمن ووحدة أراضيه فى إطار الجهود الرامية لتسوية الأزمة.