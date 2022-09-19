جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية انطلاق ندوات التوعية الرقمية بقرى "حياة كريمة" بالمحافظة، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتبدأ بذلك ندوات التوعية الرقمية ضمن المبادرة الرئاسية الأضخم على الإطلاق "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك برعاية المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية: انطلاق ندوات التوعية الرقمية بقرى حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.