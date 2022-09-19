"حياة كريمة": تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب القرى تزامنًا مع عودة المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:34 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولي بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب قرى حياة كريمة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة لدعم الطلاب الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال تكفل المؤسسة بدفع المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات الدراسية اللازمة، وذلك بنطاق العشرين محافظة الخاصة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتسعي المؤسسة لتقديم الدعم اللازم لطلاب قرى حياة كريمة، وذلك بسداد المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى إمدادهم بالمستلزمات المدرسية ليصل إجمالي المستفيدين من المبادرة نحو 40 ألف طالب وطالبة في عشرين محافظة من محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تزامنًا مع عودة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، حيث حددت المؤسسة مجموعة من المعايير للاستفادة من المبادرة يأتي في مقدمتها ان يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية مع وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولي بالرعاية.