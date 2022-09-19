محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة وأول حملة طبية لمعهد الأورام غدا

جدة - نرمين السيد - يفتتح محافظ القاهرة خالد عبدالعال، غدا الثلاثاء، معرض الأسر المنتجة الذى تقيمه مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، بجانب توزيع الحقائب المدرسية على عدد من طلبة وطالبات المدارس من الأسر الأولى بالرعاية بجمعية المبرة الاجتماعية بحى الخليفة.





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