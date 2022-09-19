محافظ الإسماعيلية يبحث انطلاق فعاليات حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الإسماعيلية شريف بشارة مع قيادات مديرية الصحة، استعدادات المحافظة لانطلاق حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، التى تُقام بعدد من المحافظات تحت رعاية وزارة الصحة والسكان اعتبارًا من 25 سبتمبر الجارى وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.





وأكد محافظ الإسماعيلية - فى بيان اليوم الاثنين - على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الحملة لرفع الحالة المناعية للمواطنين فى مواجهة الفيروس التاجى ومتحوراته، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الدكتور على حطب، أن الحملة تستهدف جميع المواطنين من سن 12 عامًا فأكثر من خلال فِرَق ثابتة ومتحركة لتحقيق تغطية شاملة بأماكن التجمعات والمناطق الحدودية والمراكز والقرى على مستوى المحافظة، وتطعيم أى مواطن تخلَّف عن التطعيم، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام والتثقيف الصحى والرائدات الريفيات فى توعية المواطنين عن أهمية التطعيم وخطورة المرض وإرشادهم لأقرب مكان لتلقى الخدمة الصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى تضافر جميع الجهود لإنجاح حملة "طرق الأبواب"، مؤكدًا على دعم المحافظ بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام الفِرق المشاركة وكذلك التعاون والتنسيق مع المديريات بجانب المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال وشباب المتطوعين.

من ناحية أخرى، قال محافظ الإسماعيلية إن مبادرة "لتسكنوا إليها"، التى أطلقها الأزهر الشريف، تهدف إلى الحفاظ على الهُوية المصرية والوقوف على العقبات التى تواجه الشباب والفتيات وتعرقل إتمام عملية الزواج والحد من المشكلات التى تنتج عن تدخل الأهل، بالإضافة إلى مبادرة "المخدرات وأثرها السلبى".

جاء خلال تدشين المحافظ، اليوم الاثنين، مبادرة "لتسكنوا إليها"، التى من المقرر انطلاقها رسميًا بعد غد الأربعاء من قصر ثقافة الإسماعيلية، وبالتعاون مع الأزهر الشريف وبالتنسيق مع منطقة وعظ الإسماعيلية.

ولفت المحافظ إلى أهمية المبادرة وضرورة توعية المقبلين على الزواج، وكذلك الآباء والأمهات، لبناء أسرة صالحة متماسكة تؤدى إلى مجتمع قويم متماسك، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعقد ندوات لمخاطبة الآباء للتخفيف من أعباء الزواج وتوعية الشباب والفتيات بأهمية الزواج وكيفية تكوين أسرة ناجحة سليمة.

وأشار المحافظ أيضًا إلى ضرورة العمل للقضاء على التدخين وتعاطى المخدرات لما لذلك من مردود سلبى على الأسرة والمجتمع مع ضرورة تعميم المبادرة بكافة المراكز والمدن والقُرى وضم كل فئات المجتمع، مستعرضًا أقسام المبادرة الثلاث التى تستهدف طلاب الجامعة، والتى من الممكن أن تتم على أكثر من لقاء، وذلك بالتنسيق مع جامعة قناة السويس والشق الثانى خاص بالمدارس لتوعية الطلاب بأضرار التدخين والمخدرات وأثرها السلبى.