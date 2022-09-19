وزيرا خارجية مصر والهند يتفقان على تعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، نظيره وزير خارجية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها وزير الخارجية إلى نيويورك لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أشار إلى أن الوزيرين أعربا عن تقديرهما للنشاط الذى شهدته العلاقات بين البلدين مؤخرا، بما فى ذلك عقد اللجنة المشتركة للتجارة فى يوليو 2022 وزيادة حجم التبادل التجارى، كما تطرقا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين فى العديد من المجالات التنموية. ورحب الوزير شكرى باهتمام الشركات الهندية بالاستثمار فى مصر، خصوصا فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، لا سيما خلال الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين فى عام 2023، والتى تتطلع مصر لأن تسهم فى استعادة النشاط الاقتصادى العالمى وضمان احتواء التداعيات السلبية للتوترات الدولية الحالية.

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